जंगल से गुजर रही थी गाड़ी तभी सामने आकर बैठ गए दो बाघ, IFS ऑफिसर ने शेयर किया Video

सोशल मीडिया पर बाघों के वीडियो को खूब पसंद किया जाता है. इस बार दो बाघों ने गाड़ी को ब्लॉक कर दिया. ताकी वो निकल ना पाएं. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बाघ जंगल के बीच रास्ते में बैठ जाते हैं. ताकी कोई रास्ते से गुजर न पाए. सुशांत नंदा ने 22 सेकंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''कई बार वन अधिकारियों द्वारा गश्त की गई रात रोमांचकारी और आश्चर्य से भरी हो सकती है. जब दुनिया सोती है, वे सांस लेने के लिए हमारी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हैं. यह एक बोनस है जब टाइगर की एक जोड़ी ने गाड़ी को ब्लॉक कर ये दिखा दिया कि उस जमीन का मालिक कौन है.''

Strenuous night patrolling by Forest Officials at times can be thrilling & full of surprises. While the world sleeps,they keep our natural heritage safe for us to breathe

It's a bonanza when a pair of Tiger blocks the vehicle to demonstrate who the owner of the land is pic.twitter.com/hKqA11vK2v