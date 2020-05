तेंदुए ने किया Attack तो हवा में उछलकर मेंढक ने ऐसे किया पलटवार... देखें फाइट का पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में मेंढक एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है. तेंदुआ उसके पास आता है और उस पर पैर मारने लगता है. तभी मेंढक अपना बड़ा सा मूंह खोल लेता है. तेंदुए तब भी पीछे नहीं हटा, फिर मेंढक हवा में उछलकर उसको मारने की कोशिश करता है. फिर तेंदुए पीछे हो जाता है और दूसरी तरफ निकल जाता है. 18 सेकंड का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

देखें Video:

Times are changing.....

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins



— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 21, 2020

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'वक्त बदल रहा है. एक मेंढक और तेंदुए के बीच अविश्वसनीय लड़ाई. देखते हैं कौन जीतता है.' इस वीडियो को उन्होंने 21 मई की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 1.4 हजार व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे मजेदार रिएक्शन्स दिए हैं...

