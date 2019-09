'बॉयफ्रेंड' का फोन चेक कर रही थी लड़की, हुआ लॉक तो खुलवाने के लिए किया ऐसा, देखें Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बॉयफ्रेंड का फोन चेक करने के लिए लड़की ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा मचाया. आईफोन फेस आईडी ने निश्चित ही टेक जगत में धूम मचा दी है. हर जगह इसकी चर्चा है. फेस आईडी किसी दूसरे शख्स को फोन खोलने की परमीशन नहीं देता है. वायरल वीडियो में लड़की लड़के का फोन चेक करने के लिए फेस आईडी के जरिए फोन को खुलवाने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें: Paris Fashion Week में जर्मन मॉडल ने किया ऐसा Cat Walk, लोग हुए हैरान- देखें VIDEO

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का और लड़की एक बेंच पर बैठे हैं. अंदाजा लगाया जा रहा है कि लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है. लड़की लड़के का फोन चेक करने के लिए फोन उठाती है. वो देखती है कि फोन में फेस आईडी लगा हुआ है. जिसे खोलने के लिए लड़की लड़के के चेहरे के सामने फोन लगा देती है. फोन अनलॉक न हो, इसके लिए लड़का अपना चेहरा छिपाता है और आंखे बंद कर लेता है. लड़की उसके पीछे भाग पड़ती है. वो तब तक लड़के को नहीं छोड़ती, जब तक कि फोन अनलॉक नहीं हो जाता.

ये भी पढ़ें: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में उड़ा विराट कोहली का मजाक, वर्ल्ड कप हारने पर 'भिड़े मास्टर' ने कहा ऐसा... देखें VIDEO

His girl was really committed to cracking his Face ID... pic.twitter.com/FSEwPzsamN — Guy (@apiecebyguy) September 23, 2019

फोन अनलॉक होते ही लड़की दूर भाग निकलती है और लड़का जमीन पर लेटा रहता है. इस वीडियो को लेकर कई मीम्स और जोक्स बन रहे हैं.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को सांप दिखाने वाली पाकिस्तानी सिंगर की मुश्किलें बढ़ीं, जंगली जानवरों को पालतू बनाकर रखा तो किया ऐसा

When you go full matrix — Blue Oyster Cult member (@RoonKolos) September 23, 2019

Float like a butterfly pic.twitter.com/tEKXzKumw4 — Hagi D Bastian (@Hagi_DB) September 23, 2019

My mans had her for a sec not gon lie pic.twitter.com/nTJ57c6L1j — Main Character (@rukky_thedon) September 24, 2019

इस वीडियो को ट्विटर हैंडल @apiecebyguy ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो के 13 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा इसे 74 हजार से ज्यादा लाइक्स और 29 हजार से ज्यादा बार रि-ट्वीट किया गया है.