बिना पैंट पहने Live टीवी पर आ गया रिपोर्टर, पीछे गया कैमरा तो खुली पोल - देखें Viral Video

सीएनएन के अनुसार, 27 वर्षीय रीव ने घर से प्रसारण किया, उस वक्त उन्होंने खुद की कैमरे का सेट-अप किया. उसने कैमरे को इस तरह रखा जिससे वो सिर्फ खुद को कमर तक ही दिखा सके. लेकिन ऐसा न हो सका. जब वो बिना पैंट के बैठा तो उसके पैर साफ-साफ दिखाई दे रहे थे. विल रीव शुरू में 'गुड मॉर्निंग अमेरिका' पर एक पूर्ण सूट पहने हुए दिखाई दिए, लेकिन दर्शकों ने ध्यान दिया कि उन्होंने सूट जैकेट की नीचे पैंड नहीं पहनी थी. ट्विटर पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें Video:

This quarantine is already affecting my vision, nobody sees something strange at the end? Or am I the only one who sees reporter Will Reeve without pants! pic.twitter.com/J9DDIRB6CF