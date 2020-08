विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने फैन्स को दी Good News, जनवरी में बनेंगे माता-पिता, आए ऐसे ट्विटर Reactions

And then, we were three! Arriving Jan 2021 pic.twitter.com/0BDSogBM1n — Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020

दोनों ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, 'और अब हम तीन होने जा रहे हैं. अराइविंग जनवरी 2021' उनके कमेंट सेक्शन पर फैन्स ने उनको बधाई दी. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इस खूबसूरत खुलासे के बाद सेलिब्रिटीज़ उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. महज चंद मिनटों में इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट को लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी अपने कप्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं.

इस महीने बॉलीवुड से यह दूसरी बेबी घोषणा है - करीना कपूर और सैफ अली खान ने कुछ हफ्ते पहले घोषणा की कि वे फिर से उम्मीद कर रहे थे; करीना और सैफ, बेटे तैमूर के माता-पिता हैं.

अनुष्का शर्मा, जो आखिरी बार शाहरुख खान के साथ ज़ीरो में दिखीं थी. उन्होंने 2017 में विराट कोहली से शादी की थी.