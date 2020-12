2020 में सबसे ज्यादा लाइक किया गया विराट कोहली का यह ट्वीट, पोस्ट की थी अनुष्का के साथ ऐसी Photo

तस्वीर में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नजर आ रहे हैं. सामने खड़े होकर अनुष्का बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं और विराट कोहली पीछे स्माइल कर रहे हैं. इस पोस्ट को 6 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले. विराट कोहली ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'अब हम तीन होने वाले हैं. जनवरी 2021 में आ रहा है.'

The most Liked Tweet of 2020 2020 का सबसे ज्यादा लाइक किया गया ट्वीट 2020ம் ஆண்டின்அதிகம் லைக் செய்யப்பட்ட டுவீட் pic.twitter.com/lMN18Z5KEd

अनुष्का शर्मा, जो आखिरी बार शाहरुख खान के साथ ज़ीरो में दिखीं थी. उन्होंने 2017 में विराट कोहली से शादी की थी. बता दें, विराट कोहली फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टूर पर हैं. बीसीसीआई ने उनको जनवरी में पेटरनिटी लीव दी है. दो टेस्ट मैच खेलने के बाद वो वापिस भारत लौट आएंगे.

ट्विटर ने खेल में सबसे ज्यादा बार यूज हुए हैशटैग की सूची भी जारी की है. जिसमें पहले नंबर पर #IPL2020 है. दूसरे नंबर पर #WhistlePodu और तीसरे नंबर पर #TeamIndia है.

