विराट-अनुष्का ने बेटी का नाम रखा मां दुर्गा पर, बेटी की तस्वीर ने ट्विटर पर मचाया धमाल, लोगों ने ऐसे किया React

उन्होंने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है. इसका मतलब होता है देवी दुर्गा. ये शब्द देवी दुर्गा का ही एक विशेषण होता है. तस्वीर शेयर करते ही #AnushkaSharma टॉप ट्रेंड करने लगीं.

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम अपनी जिंदगी, प्यार और कृतज्ञता के साथ जी रहे थे, लेकिन जब से हमारे जीवन में यह छोटी वामिका (Vamika) आई है, तब से इसने हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है. कभी-कभी केवल कुछ मिनटों में आंसू, हंसी, चिंता और आनंद जैसी भावनाएं अब अनुभव हो जाती हैं."

लोगों को बेटी का नाम बहुत पसंद आ रहा है. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Vamika Such a beautiful name! Bless you lil one #AnushkaSharma #ViratKohli #Virushka #Vamika @imVkohli @AnushkaSharma

#AnushkaSharma shares a picture of her daughter with #ViratKohli and names her #Vamika

This one is cutest#virushkapic.twitter.com/ayhQyax9FJ