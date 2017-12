खास बातें विराट और अनुष्‍का ने द‍िल्‍ली में ग्रैंड र‍िसेप्‍शन पार्टी दी पार्टी में पीएम मोदी समेत कई हस्‍तियां शरीक हुईं रिसेप्‍शन की Photos पर ट्विटर यूजर्स ने खूब मजे ल‍िए

Fark chehre pe khushi ka?

Sasural se durr Sasural aake pic.twitter.com/2wwZihSvTe — Dr. Gill (@ikpsgill1) December 21, 2017

got an exclusive picture from viruskha's wedding. what a happy fam! pic.twitter.com/NFJwpclce8 — nikhil (@niquotein) December 22, 2017

Modi is never so confused in spotting the camera. pic.twitter.com/6AwghdVp9g — Dr. Gill (@ikpsgill1) December 21, 2017

Poor people waiting outside reception venue for food #VirushkaReceptionpic.twitter.com/uE83dcwNvE — Aashiश (@aashishjoshi00) December 21, 2017

Didn't attend #VirushkaReception due to busy schedule and mainly because they didn't invite me.. Alas PM Modi was there — SPGCM Khaleesi (@SomethingNew999) December 21, 2017

All was OK at #VirushkaReception but putting so much sindoor on head is just too TV seriallistically middle class pic.twitter.com/E2H1nsvgUT — Maaya Sarabhai (@MaayaSarabhai) December 22, 2017

Modi ji's reaction when he got to know #Virushka 's reception is not in any foreign destination.#VirushkaReceptionpic.twitter.com/ZNZ7wukjCy — Joker (@4d_sociopath) December 21, 2017

Ravi Shastri creating a scene at #VirushkaReception Shocking if true pic.twitter.com/8DN9AbWFIk — Moody Motu (@MoodyMotu) December 21, 2017

पिछले कई दिनों से अखबार, टीवी और इंटरनेट पर सबसे ज्‍यादा कोई छाया हुआ है तो वह Virushka यानी कि विराट कोहली और अनुष्‍का शर्मा की खूबसूरत न्‍यूली वेड जोड़ी. इस हसीन और द‍िलकश जोड़े ने साब‍ित कर दिया है क‍ि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं हकीकत में भी होती हैं. पहले इटली में शादी और अब मौका था ससुराल यानी कि दिल्‍ली में ग्रैंड रिसेप्‍शन का. ताज एनक्‍लेव के दरबार हॉल में गुरुवार रात हुए इस वेडिंग रिसेप्‍शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नामचीन हस्‍तियां शरीक हुईं. रिसेप्‍शन वेन्‍यू पर विराट-अनुष्‍का की एंट्री भी काफी ग्रैंड थी. भले ही उन्‍होंने शादी से पहले तक चुप्‍पी साधी हुई थी, लेकिन इस बार रिसेप्‍शन के मौके पर दोनों मीडिया के सामने आए खूब पोज द‍िए. खैर, ये तो हुई रिसेप्‍शन की बात. मौका जश्‍न का है तो ऐसे में ट्विटर यूजर्स कहां पीछे रहने वाले थे और हर बार की तरह इस बार भी उन्‍होंने खूब क्रिएटिव‍िटी द‍िखाई:बहरहाल, हम तो यही कहेंगे कि विराट-अनुष्‍का ने भले ही गिनी-चुनी हस्तियों को पार्टी में बुलाया हो, लेकिन हंसी-मजाक में ही सही आम जनता उनकी शादी के हर मोमेंट को इंज्‍वॉय कर रही है. हमारी ओर से विरुष्‍का को मंगल जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं.