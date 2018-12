Virat Kohli ने जीत के बाद भारतीय फैन को दी अपनी खास चीज, ऐसे मनाया जीत का जश्न

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) के बीच तीसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Test) पर खेला गया. जहां टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने ऑस्ट्रेलिया को 137 रन से हरा दिया. जीत के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने फैन्स के साथ जीत का जश्न मनाया. उन्होंने फैन्स के साथ सेल्फी क्लिक कराईं और उनको ऑटोग्राफ दिया. इसी बीच एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. विराट कोहली (Virat Kohli) ने इंडियन फैन को अपने पैड्स गिफ्ट कर दिए. सोशल मीडिय पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही हैं. पैड्स लेकर बच्चा भी सरप्राइज रह गया.

Ind vs Aus: भारतीय खिलाड़ि‍यों पर टिप्‍पणी करने वाले ओकीफी और मार्क वॉ को विराट कोहली ने यूं दिया जवाब..

[PICS] [EXCLUSIVE] @imVkohli handed over his batting pads to the young Indian fans at @MCG after winning the 3rd @Domaincomau#AUSvIND Test. @BCCI#KingKohli#TeamIndia#BoxingDayTest#VGVK18FCpic.twitter.com/ZfctaHZZyo