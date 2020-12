ICC से बेस्ट क्रिकेटर अवॉर्ड मिलने पर विराट ने पोस्ट किया 10 साल पुराना ट्वीट, कहा - यह बताता है कि...

उन्होंने 66 शतक जड़ते हुए 20,396 रन बनाए. जिसके लिए उनको सदी का सबसे बेस्ट क्रिकेटर अवॉर्ड मिला. जिससे यह साबित हो गया कि 10 साल पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था, वो सच साबित करके दिखाया.

32 वर्षीय क्रिकेटर ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अपने पुराने ट्वीट को साझा किया, साथ ही अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों को आईसीसी अवॉर्ड्स ऑफ द डिकेड में शीर्ष सम्मान जीतने के बाद धन्यवाद देने के लिए एक बयान भी साझा किया.

उनके द्वारा 2010 में किया गया ट्वीट तेजी से वायरल हो गया. बयान में उन्होंने लिखा भी है कि यह ट्वीट बताता है कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा है और आप सही इरादे के साथ कोई भी खेल खेलते हैं तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसको पूरा न किया जा सके.

आईपीएल टीम आरसीबी ने भी उनके इस ट्वीट को शेयर किया है. साथ ही 10 ईयर चैलेंज पूरा करने के लिए उनको बधाई दी.

Hands down the best #10YearChallenge we've ever come across! #PlayBold #WeAreChallengers #ICCAwards pic.twitter.com/vqpq8qBnxe

कई लोगों ने आरसीबी के ट्वीट से सहमती जताई...

पिछले साल आरसीबी ने इस चैलेंज में भाग लिया था और कप्तान विराट कोहली की 2009 और 2019 की तस्वीर शेयर की थी.

Getting along with the #10yearchallenge! Our skipper, @imVkohli has aged just like fine wine. 😍#PlayBoldpic.twitter.com/cQYd6baUCb