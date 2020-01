स्कूल में प्रार्थना करते हुए बच्चे ने मजेदार अंदाज में चूसी 'लॉलीपॉप', सहवाग बोले- इस हरकत देखकर तो... देखें Video

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो (Viral Video) शेयर किया, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट रहो जाएंगे. इस वीडियो को देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा. सहवाग ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्कूल की असेंबली के दौरान बच्चा चुपके से प्रार्थना के दौरान लॉलीपॉप चूस रहा है.

वीडियो में स्टूडेंट को ग्रे रंग की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है. वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है. वो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है. लेकिन जब गौर से देखा तो उसके हाथों के बीच एक लॉलीपॉप छिपी थी. बच्चा बहुत उत्साहित होकर प्रार्थना करता है और धीरे से लॉलीपॉप चूसने लगता है. इस वीडियो को देखकर वीरेंद्र सहवाग भी हैरान रह गए. उन्होंने भी बच्ची की शरारत को खूब एन्जॉय किया.

देखें Video:

Is bachhe ka alag hi Jalwa hai ! Who all remembered themselves looking at his harkat ? pic.twitter.com/e0Cmwkf5nG