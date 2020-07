आंखें नहीं फिर भी लड़की ने एक साथ चलाए दो पियानो, म्यूजिक सुन एआर रहमान ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

सहाना नरेन, जो नेत्रहीन हैं. उन्होंने 2020 की तमिल फिल्म 'कोबरा' (Cobra) का सॉन्ग 'थुम्बी थुल्लाल' का म्यूजिक दिया. उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर ट्विटर पर शेयर किया, जिस पर एआर रहमान का म्यूजिक (AR Rahman Music) दिया.

एआर रहमान ने पोस्ट को रि-ट्वीट करते हुए कमेंट किया, 'स्वीट.' सहाना का यह बहुत ही खूबसूरत वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लोगों ने उनकी और उनके म्यूजिक की जमकर तारीफ की.

देखें Video:

सहाना का ट्विटर अकाउंट उनकी मां हैंडिल करती हैं. एआर रहमान के रिएक्शन पर उनकी तरफ से कमेंट आया. उन्होंने लिखा, 'आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. एआर रहमान सर, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे. यह एक शब्द हमारे लिए बहुत हैं. हम निशब्द हैं. भगवान का शुक्रिया जो आपने रिएक्ट किया.'

तमिल फिल्म के निर्माता भी सहाना के पास पहुंचे. फिल्म के निर्माता ने सहाना को पूर्ण-सेटअप ऑडियो स्टूडियो रिकॉर्डर गिफ्ट किया. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी.

#Sahana received this amazing gift (Scarlett Solo Studio bundle with monitor&full setup) frm #Cobra producer @Lalit_SevenScr sir 4 her work on #ThumbiThullal Thank u so much @arrahman sir 4keepinspiring Thank u #Lalitkumar sir 4 ur kindgesture @SonyMusicSouth @shreyaghoshal pic.twitter.com/3widEFqPWO

लोगों ने सहाना की जमकर तारीफ की और ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

Music is Divine .. humanity just embraces it ... #Sahana is a angel who inspires this rude humanity ... God performs miracles through his chosen #Sahana.. expecting more wonders from #Sahana#GodBless !!!