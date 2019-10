फुटबॉल खेल रही महिला का हिजाब खुला तो विरोधी खिलाड़ियों ने किया ऐसा... देखें Viral Video

महिला फुटबॉल मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखने के बाद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. जॉर्डन में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक महिला फुटबॉलर का हिजाब खुल गया. जिसके बाद दूसरी टीम की महिला खिलाड़ी घेरा बनाकर खड़ी हो गईं और हिजाबी फुटबॉलर को प्रोटेक्ट किया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, WAFF वूमन क्लब चैम्पियनशिप में ये मुकाबला शबाब-अल-ऑर्डन क्लब और अरब ऑर्थोडोक्स क्लब के बीच खेला गया था. ट्विटर पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WAFF वूमन क्लब चैम्पियनशिप में जॉर्डन, फिलिस्तीन, बाहरेन, लेबनान और यूएई जैसे देश हिस्सा लेते हैं. जॉर्डन के फुटॉबल क्लब शबाब-अल-ऑर्डन ने ये टाइटल जीता. इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. लोग महिला खिलाड़ियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

देखें VIDEO:

JUST BEAUTIFUL. Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला फुटबॉलर का हिजाब ढीला हो जाता है, जिसके कारण उनके बाल खुलने लगते हैं. वो तुरंत नीचे बैठ जाती है, इतना देख विरोधी टीम की खिलाड़ी चारों ओर खड़े हो जाती हैं, ताकी उनके बाल किसी को न दिखाई दें और वो अपना हिजाब ठीक कर सकें.

This video should be shown to lawmakers who are working hard to ban hijab



While the lawmakers are looking for loopholes in the constitution to ban hijab at schools in Germany, majority of students oppose the lawmakers and support the hijabis



