हाईवे पर हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, डरकर दूर भागे लोग, वायरल हुआ VIDEO

अमेरिका की राजधानी वॉशिंटन (Washington) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक पायलट ने अपने एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे पर कराई. एयरक्राफ्ट को हाईवे पर उतरता देख लोग हैरान रह गए और रोड से भाग निकले. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. गुरुवार की सुबह 8:15 बजे एक छोटा सा प्लेन बिजी रोड पर उतरा. प्राधिकारी ने बताया कि केआर2 एयरक्राफ्ट ने हाईवे पर इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग हुई क्योंकि उसके ईंधन प्रणाली की खराबी आई थी.

जम्मू-कश्मीर पर आनंद महिंद्रा ने किया Tweet, लिखा- 'कश्मीरियों की सुरक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं...'

वाशिंगटन स्टेट पैट्रोल के जॉन्ना बतिस्ते ने बताया कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई है. उन्होंने वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि प्लेन हाईवे पर लैंड कर रहा है. लैंड करने के बाद एयरक्राफ्ट रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है और पायलट हाथ से प्लेन को खींचकर साइड में खड़ा कर देता है.

पाकिस्तान में उठी TikTok बैन करने की मांग, वकील बोला- फैला रहा है अश्लीलता, युवा हो रहे बर्बाद

देखें VIDEO:

वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया है. ट्विटर पर लोग पायलट की खूब तारीफ कर रहे हैं और कई लोग जोक्स बना रहे हैं.

Beyond belief. There are no words. Impressive job completed in the sky and on the ground. So thankful all are safe. I cannot help but wonder how many guardian angels intervened as well. The impossible, made possible, all captured in this video!