एक पुलिस अधिकारी (Police Officer) की नौकरी काफी मुश्किल होती है. उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. साथ ही उन्हें निडरता और हिम्मत से अपनी जिम्‍मेदारी निभानी होती है. ऐसे मेें पुलिस अधिकारियों को लेकर लोगों की धारणा होती है कि उनका रवैया काफी कठोर होता है. हालांकि, ट्विटर पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो इसके बिलकुल विपरीत स्थिति को दिखा रहा है. दरअसल, इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी बहुत ही संवेदनशीलता से एक बुजुर्ग महिला को चुप कराते हुए दिख रहा है.

इस वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल (Police Constable) बुजुर्ग महिला के साथ बैठा है जो काफी परेशान है और रो रही है, जिसके बाद पुलिस कांस्टेबल महिला को संभालता है और उसे समझाते हुए गले लगा लेता है. पुलिस अधिकारी के इस वीडियो की लोग काफी सराहना कर रहे हैं. ट्विटर पर इस वीडियो को इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ''यह पुलिस कांस्टेबल, पुलिस अधिकारियों के लिए असली रोल मॉडल है''.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वीडियो में बुजुर्ग महिला, पुलिस कांस्टेबल को बता रही है कि उसका बेटा मलेशिया की जेल में बंद है और एक दम से वह रो पड़ती है. इसके बाद पुलिस कांस्टेबल उसे चुप कराते हुए कहता है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका बेटा जल्दी घर आ जाए.

This Police Constable should be the ultimate role model for the police. Look at the deep sense of sensitivity and empathy with which he listens to and wipes the tears of this elderly citizen. ⁦⁦@PunjabPoliceInd⁩ ⁦@BPRDIndia⁩ pic.twitter.com/aBsbnr1wor — Indian Police Foundation (@IPF_ORG) November 23, 2019

23 नवंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को कई लोग पसंद कर रहे हैं. वीडियो को अब तक 25,000 से अधिक लोग देख चुके हैं और वीडियो को 2100 से अधिक लोगों ने लाइक किया है. वहीं 535 से अधिक बार इस वीडियो को रीट्विट किया जा चुका है. पुलिस कांस्टेबल के दयालु व्यवहार के लिए लोग उनकी तारीफ करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं. देखें ट्वीट्स

Indeed, we need more people with sensitive hearts.

The society can be balanced only with the combination of head , heart and hands to see the God's original world. — Dr. sanjay Mehta (@sanjaykom2000) November 24, 2019

Awesome compassion. Wish every policeman and public servant would learn this attribute — Anand Noatay (@AnandNoatay) November 24, 2019