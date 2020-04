मुंह में सिगरेट लेकर शख्स ने छोड़े हवा में रॉकेट, ट्विटर पर फिर वायरल हुआ Video

आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुंह से कोई रॉकेट कैसे छोड़ सकता है? तो दरअसल बात यह है कि यह शख्स मुंह में जलता हुआ सिगरेट पकड़े हुए हैं और सिगरेट से रॉकेट में चिंगारी लगाता है और फिर हवा में फेंक रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक रॉकेट नहीं बल्कि 5 से 6 रॉकेट यह शख्स अपने मुंह से लगातार जला दे रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए ऑफिसर सुशांता ने लिखा है कि एक जगह पर खड़े होकर इस शख्स ने कई रॉकेट लॉन्च कर दिए.

17 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप को शेयर के कुछ घंटे के अंदर ही 7 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. सिर्फ इतना ही नहीं 100 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है. और 622 लोगों ने इस वीडियो पर लव वाले लाइक्स दिए हैं.

Multiple launching of rockets from a single base???? pic.twitter.com/i1qlhouEsN

बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि सुशांता नंदा ने मजेदार वीडियो शेयर किया है. इससे पहले भी वह कई ऐसे वीडियो शेयर करते आए हैं जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती है.

More cost effective than ISRO. ????????????

That's highly risky, what if it blasts in hand.