WBBL 2020: मिशेल स्टार्क की पत्नी ने 48 गेंदों पर जड़ दिया शतक, ऐसे की चौके-छक्कों की बरसात - देखें पूरा Video

मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन बनाए. डकवर्थ लिईस सिस्टम से सिडनी 5 विकेट से यह मुकाबला जीत गया. एलीसा हेली ओपनिंग करने उतरीं और ताबड़तोड़ शॉट खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने 48 गेंद पर शतक जड़ दिया. जैसे ही उन्होंने शतक जड़ा तो, पति मिशेल स्टार्क स्टैंड्स में खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे. उन्होंने 52 गेंद पर 111 रन की शानदार पारी खेली. जिससे सिडनी मैच आसानी से जीत गया.

