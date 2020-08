लड़की को प्रपोज करने के लिए लड़के ने घर में लगाई मोमबत्तियां, 'हां' कहने से पहले ही घर हो गया खाक

आपने कई विनाशकारी प्रपोज को देखा और सुना होगा. लेकिन यह मामला उससे भी खतरनाक साबित हुआ. एस शख्स ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज (Man Proposes To Girlfriend With Hundreds Of Candles) करने के लिए घर को मोमबत्तियों से सजा दिया, लेकिन हां कहने से पहले ही घर खाक (Burns Down Home) हो गया. ब्रिटिश व्यक्ति, जिसका नाम नहीं लिया गया है, उसने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का प्लान बनाया. प्रपोज करने के लिए उसने घर में सैकड़ों मोमबत्तियां जलाईं. टी लाइट्स लगाई, बहुत सारे गुब्बारे लगाए और गिलास में वाइन डाली. लेकिन प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया. जब वो अपनी पार्टनर को लेकर आया तो घर में आग लग चुकी थी.