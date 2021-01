WeMetOnTwitter के ट्रेंड करते ही छलका सिंगल लड़कों का दर्द, Funny Memes की आई बाढ़

लोगों ने उन दोस्तों के साथ तस्वीरें भी साझा कीं, जो उन्हें पहली बार ट्विटर पर मिले थे.

ऐसे में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो हैं सिंगल लड़के. #WeMetOnTwitter के ट्रेंड करते ही सिंगल लड़कों का दर्द छलक पड़ा और वे फनी मीम्स और जोक्स शेयर कर अपना दर्द बयां करने लगे. एक यूजर ने कपल्स की प्यार भरी स्टोरी शेयर करने पर लिखा कि भाई ये सिंगल लड़को का ट्रेंड नहीं है. तो, दूसरे यूजर ने लिखा कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो लेकिन कोई आपकी योग्यता न पहचाने. अब अगर इस तरह का दुखदायी हैशटेग ट्रेंड कर रहा हो तो फिर जीने के लिए बचा ही क्या है? इसके अलावा और भी यूजर्स ने इस ट्रेंड पर कई मजेदार मीम्स शेयर किए हैं.

#WeMetOnTwitter is trending again in the morning



Single's : pic.twitter.com/er1k1rZ4Gi — Iqra ツ (@chaiaddict97) January 18, 2021

Everytime i see this hastag on trending #WeMetOnTwitter



Me : pic.twitter.com/6ei0WdGDO3 — N E E R ???? J (@neerajbangaa) January 18, 2021

Me to my single friends after #WeMetOnTwitter trend: pic.twitter.com/7c3VGa3JSb — Chaitanya Kende (@ChaitanyaKende) January 18, 2021