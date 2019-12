जंगल में घूमता दिखा दो मुंह वाला सांप, देखने के लिए लगी भीड़, तस्वीरें हुईं Viral

दो मुंह वाले सांप बहुत कम पाए जाते हैं. पश्चिम बंगाल (West Bengal) के एक गांव में दो मुंह वाला सांप दिखा तो उसको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने तीन तस्वीरें जारी की हैं, जो चर्चा का विषय बनी हुई है.

बेल्दा वन रेंज के ईकरुखी गांव में दो सिर वाला सांप पाया गया. गांव के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने सांप को दूध पिलाया. लोग आकर सांप की फोटो क्लिक करने लगे.

West Bengal: A two-headed snake found in the Ekarukhi village of Belda forest range. (10.12.19) pic.twitter.com/jLD4mPWhv8