ब्रिज के नीचे फंस गया प्लेन, निकलाने के लिए ट्रक ड्राइवर के छूटे पसीने, तस्वीरें हुईं Viral

सोशल मीडिया (Social Media) पर दो तस्वीरें वायरल (Viral Photo) हो रही हैं, जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में एक प्लेन ब्रिज के नीचे फंस गया. जिसको देखने के लिए भीड़ लग गई और लोग आकर फोटो क्लिक करने लगे. प्लेन इंडिया पोस्ट का था.

पुरानी तस्वीर देख आनंद महिंद्रा को याद आया बिल गेट्स से जुड़ा यह किस्सा, कहा, ''मुझे उनसे एक शिकायत...''

घटना शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुई. विमान पाश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर शहर में सड़क के बीच में फंस गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ''सोमवार रात से ही ट्रक यहां फंस हुआ है. इंडिया पोस्ट के अधिकारी पहुंच गए हैं और पुलिस स्टेशन में बातचीत चल रही है.

ब्रिज के नीचे फंस गया प्लेन, ट्रक ड्राइवर ने दिया ये Idea और फिर हुआ ऐसा... देखें VIDEO

West Bengal: A truck carrying an abandoned India Post aircraft has got stuck under a bridge in Durgapur. More details awaited. pic.twitter.com/jGXkOuTqHs