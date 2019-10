भाजपा सांसद के बेटे ने Amazon से ऑर्डर किया Samsung का फोन, खोला पैकेट तो उड़े होश

भाजपा सांसद का बेटा ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में मालदा नॉर्थ (Malda North) के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद खगेन मुर्मू (Khagen Murmu) के बेटे ने अमेजन से मोबाइल ऑर्डर किया. जब डिब्बा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए, अंदर से पत्थर निकले. ऐसा मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, इस बार बीजेपी सांसद के बेटे के साथ ऐसी घटना हुई है.

WB: Khagen Murmu,BJP MP from Malda North alleges that he was delivered stones instead of mobile phone that he ordered online.He says,"My son ordered a Samsung mobile phone from Amazon.When we opened the packet we found a box of Redmi 5A. On opening it,I found stones"(29.10) pic.twitter.com/1wQs0rpBNR