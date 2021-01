Whatsapp की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी का बन रहा मज़ाक, Funny Memes देखकर आ जाएगी हंसी

इन नई शर्तों को जानने के बाद अब लोग सोशल मीडिया पर इसपर लंबे चौड़ी बातचीत कर रहे है. तो वहीं बहुत से लोग इतने मजाकिया मीम्स शेयर कर रहे हैं, जिन्हें देखकर आप भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

व्हाट्सऐप के अनुसार, नई शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी, 2021 से प्रभावी होंगी. व्हाट्सएप की अधिसूचना ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि उन्हें ऐप का उपयोग जारी रखने के लिए परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा. अगर यूजर अपने खाते को हटाना या डिलीट करना चाहते हैं तो यह 'सहायता केंद्र' (Help Centre) पर जाने का भी सुझाव देता है.