Whatsapp ने रोका प्राइवेसी अपडेट प्लान, सोशल मीडिया पर छाए Funny Memes, लोग बोले- बहुत देर कर दी…

व्हाट्सएप के इस फैसले के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने फनी मीम्स शेयर करने शुरु कर दिए. कुछ यूजर्य ने कहा- ‘बहुत देर हो चुकी है.' दरअसल, जब व्हाट्सएप ने जब अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया था, तो काफी यूजर्स ने ऐप को अपने फोन से हटाना शुरू कर दिया था. इस विवाद का फायदा सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और सिग्नल को मिला.

व्हाट्सएप ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, 'हम सुन रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट अपडेट को लेकर काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. यह अपडेट फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की हमारी क्षमता का विस्तार नहीं करता है.' व्हाट्सएप ने इससे पहले भी सफाई देते हुए कहा था, 'हम आपके निजी संदेश नहीं देख सकते हैं या आपकी कॉल नहीं सुन सकते हैं और न ही फेसबुक ऐसा कर सकता है.'