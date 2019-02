WhatsApp पर कोई कर रहा है परेशान? तो इस Email-Id पर करें शिकायत, होगा तुंरत एक्शन

सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म पर अनचाहे मैसेजेस को रोकना आसान नहीं. इसके लिए अभी तक ब्लॉक या रिपोर्ट स्पैम ऑप्शन ही मौजूद थे, लेकिन अब वाट्सएप (WhatsApp) पर अनचाहे मैसेजेस पर लगाम लगाई जा सकती है. जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) वाट्सएप यूज़र (WhatsApp User) के लिए एक खास फीचर लेकर आए हैं. इस नए फीचर के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट पर रोक लगाई जा सकेगी.

Viral Video: बेटी के स्कूल से आई ऐसी खबर, सुनकर यूं झूमकर नाचने लगी मां

अभी तक वाट्सएप (WhatsApp) पर आपत्तिजनक फोटोज़, कंटेंट और वीडियो भेजने वालों को सिर्फ ब्लॉक करने का ऑप्शन था. लेकिन अब ऐसा करने वालों पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सख्त एक्शन ले रही है. इसके लिए आपको सिर्फ उन मैसेजेस का स्क्रीनशॉट मोबाइल नंबर सहित ccaddn-dot@nic.in इस ई-मेल आईडी पर मेल करना होगा.

Ind vs Aus: 2 मिनट के मौन के दौरान चिल्लाने लगे फैन्स, विराट कोहली ने दिखाई उंगली और... देखें VIDEO

DoT कंट्रोलर कम्युनिकेशन्स आशिष जोशी के ने खुद ट्वीट करके के ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपमानजनक/ आपत्तिजनक और मौत की धमकी वाले व्हाट्सएप संदेश मिल रहे हैं तो वो मोबाइल नंबर सहित ccaddn-dot@nic.in पर हमें मेल करे. दूरसंचार ऑपरेटर्स पुलिस प्रमुखों के साथ मिलकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

If anyone is receiving abusive/offensive/death threats/ vulgar whatsapp messages ,please send screen shots of the message along with the mobile numbers at ccaddn-dot@nic.in



We will take it up with the telecom operators and police heads for necessary action.



cc @Secretary_DoT