दुल्हन के साथ डांस करने के लिए व्हीलचेयर से ऐसे उठ खड़ा हुआ दूल्हा, वायरल हुआ VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आपके आंखों में भी आंसू आ सकते हैं. व्हीलचेयर पर बैठे दूल्हे ने दुल्हन के साथ डांस शानदार डांस किया. इस वीडियो क्लिप को टिक-टॉक पर एना बेल गारसिया ऑर्टिज ने शेयर किया है. जो कुछ ही देर में वायरल हो गया. फेसबुक पर इस वीडियो को 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. ब्राजील का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड में सैम स्मिथ का 'Make It To Me' गाना चल रहा है. व्हीलचेयर पर बैठे दूल्हा भाई और पिता के सहारे खड़ा हुआ और दुल्हन के साथ डांस करने लगा. जिस वक्त दोनों डांस कर रहे थे तो महमान दोनों को चीयर कर रहे थे.

देखें VIDEO:

Extra.ie के मुताबिक, दूल्हे का नाम हूगो रोहलिंग है. जिनका 2014 में रोड एक्सीडेंट हो गया था. जिसके बाद वो व्हीलचेयर पर आ गए थे. परिवार की मदद से उन्होंने शादी के दिन पत्नी सिनथिया जानूनी के साथ डांस किया. फेसबुक पर अकेले ये वीडियो को 64 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. ट्विटर पर जेम्स कॉर्डन और अन्य लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. जिसमें 4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. एक शख्स ने लिखा- 'इस वीडियो को देखकर मजा आ गया.' अन्य यूजर ने लिखा- 'ये वीडियो बहुत खूबसूरत है. आंखों में आंसू आ गए.'