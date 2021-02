ट्रैफिक के बीच जब सड़क पर अचानक आ गया कोबरा, फिर हुआ कुछ ऐसा - देखें Video

वहीं, इन सबसे अंजान कोबरा धीरे-धीरे सड़क के दूसरी तरफ रेंगकर जाने लगा, चूंकि धूप की वजह से सड़क बेहद गर्म थी इसीलिए उसे पार करने में लगभग 30 मिनट तक का समय लगा तब तक सभी वाहन चालक रुके रहे. कोबरा के सड़क पार करने के बाद ही वाहनों को एक बार फिर चलने का निर्देश देकर आवाजाही शुरु की गई. इस दौरान वहां मौजूद बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल से कोबरा का वीडियो भी बनाया.

देखें Video:

Movement of vehicles came to an abrupt halt for about 30 mins at the busy Kalsanka Junction in Udupi on Thursday when a cobra suddenly appeared on the road. 🚦



Traffic Police stopped the motorists, who waited patiently as the cobra moved slowly across the hot road surface. 🐍 pic.twitter.com/m5j1Y0zQiy