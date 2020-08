जानिए कौन है Binod, जिसने सोशल मीडिया पर मचा दिया तहलका, बने ऐसे Memes और Jokes

तो क्यों हर कोई अचानक बिनोद के बारे में ट्वीट कर रहा है?

यह सब तब शुरू हुआ जब YouTube चैनल Slayy Point ने एक वीडियो साझा किया, जहां क्रिएटर्स अभ्युदय और गौतमी ने YouTube वीडियो के टिप्पणी अनुभाग की जांच करने का निर्णय लिया. इस पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, 'क्यों इंडियन कमेंट सैक्शन कचरा (Binod) है.' जिसे 15 जुलाई को साझा किया गया था, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को उनके द्वारा प्राप्त की गई कुछ अजीब टिप्पणियों को दिखाया. उन्होंने एक बिनोद थारू नाम के यूजर का कमेंट दिखाया. जहां उसने बिनोद के अलावा कुछ नहीं लिखा था.

देखें Video:

कुछ ही मिनट में वीडियो वायरल हो गया. यूट्यूब पर यह वीडियो टॉप ट्रेंड करने लगा. लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सैक्शन को बिनोद लिखकर भर दिया. यह ट्रेंड तुरंत ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा. लोगों ने बिनोद पर मजेदार मीम्स बनाए और जोक्स तैयार किए. कई ब्रांड्स से लेकर कई पुलिस विभाग ने भी बिनोद को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया.

पेटीएम ने अपने ट्विटर यूज़रनेम को कुछ समय के लिए बिनोद में बदल दिया.

— Paytm (@Paytm) August 7, 2020

जबकि एयरटेल इंडिया ने सभी फोन कॉल का जवाब देने के लिए एक नया तरीका पेश किया.

Receive every call with "Haan #Binod Bol"



Comment and tag us with their reactions — airtel India (@airtelindia) August 7, 2020

कई पुलिस विभाग भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए....

What is #BINOD?



B - Buckle up the seat belt before driving

I - Inform Police about any suspicious activity

N - Never drink and drive

O - Obey COVID guidelines

D - Dial 100 for any help or assistance#JaipurPolice#TeamJaipurPolice — Jaipur Police (@jaipur_police) August 7, 2020

Dear #binod , we hope your name is not your online password. It's pretty viral, change it now! #OnlineSafety — Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 7, 2020

Dear #binod, we know you have gone very viral, But your safety is important. corona is more famous than you so stay home, stay safe.#SafetyFirst — Nagpur City Police (@NagpurPolice) August 8, 2020

ट्विटर पर कई लोगों ने ऐसे मीम्स बनाए...