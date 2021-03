WI vs SL: Kieron Pollard ने एक ओवर में ठोक डाले 6 छक्के, 1 मिनट में देखें पूरा Video

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए. 132 रन का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज 5 ओवर में 4 विकेट खोकर 68 बना चुका था. जल्दी विकेट गंवाने के बाद लग रहा था कि मैच आखिरी तक जाएगा और दोनों में से कोई भी जीत सकता है. लेकिन केरॉन पोलार्ड ने आते ही धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी. 6ठां ओवर अकिला धनंजय करने आए. पोलार्ड क्रीज पर मौजूद थे. पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा और फिर बाकी बची 5 गेंदों पर भी उन्होंने छक्के जड़ दिए.

देखें पूरा Video:

Beast Power Kieron Pollard hits Akila Dhananjaya for Six Sixes in a single over hitting some of the amazing shots in the park. Enjoy the ride.#Mumbai#mumbaiindians@mipaltan#WIvSL#Pollard#Sixers#ViralVideopic.twitter.com/KOqrdUj8QE