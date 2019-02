शहीद की पत्नी पहनेगी इंडियन आर्मी की वर्दी, पति की मौत के बाद खाई थी ये कसम, देखें VIDEO

देश के लिए अपनी जान देने वाले जवानों के परिवार के दर्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. वो किस तरह अपने बेटे, पति या फिर भाई की कुर्बानी के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं. खासकर, वो पत्नियां जो अपने पति के शहीद होने के दुख के साथ-साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं. ऐसी ही एक मिसाल हैं गौरी प्रसाद महादिक.

गौरी प्रसाद, मेजर प्रसाद महादिक की पत्नी हैं. जो दिसंबर 2017 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में लगे इंडो-चाइना बॉर्डर शेल्टर में आग लगने की वजह से मारे गए. मेजर प्रसाद, बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में तैनात बेहतर अधिकारियों में से एक थे.

#WATCH: Late Army Major Prasad Mahadik's wife Gauri Mahadik, who will join Indian Army next year, says, "he always wanted me to be happy & smiling. I decided I'll join the forces, I'll wear his uniform, his stars on our uniform. Our uniform because it will be his and my uniform". pic.twitter.com/syNNsIMe4l