गोद में बच्चे को लेकर कॉलेज में पढ़ा रहा है यह टीचर, पीछे की कहानी सुनकर आपके भी छलक उठेंगे आंसू

बच्चे को जन्म देते ही मां गुजर गई थी. पूरी जिम्मेदारियां पिता पर आ गई थीं. पिता कॉलेज में टीचर हैं, ऐसे में उनके पास पढ़ाने के साथ-साथ बच्चे को भी पालने की जिम्मेदारी आ गई थी. वो हारे नहीं और बच्चे को गोद में लेकर कॉलेज (Wife Passed Away During Childbirth Father Takes Responsibility) पहुंचे.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चा पिता की गोद में है और वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं.

आईएएस ऑफिसर ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इनकी पत्नी बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई थीं. लेकिन उन्होंने बच्चे और कॉलेज की कक्षाओं को साथ ले जाने की जिम्मेदारी ली है. एक रियल लाइफ हीरो...'

His wife passed away during Childbirth. But he has taken responsibility for taking the child and college classes together.



The real life Hero. pic.twitter.com/aJ3siILxCx