Live मीटिंग में पत्नी चली आई पति को Kiss करने, मच गया बवाल, IPS बोला - WFH के खतरे - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स लाइव मीटिंग में बैठा और प्रेजेंटेशन दे रहा है. तभी उसकी पत्नी पीछे से आती है और किस करने की कोशिश करती है. तभी शख्स पीछे हटता है और कहता है, 'मैं ऑन एयर हूं. यह क्या बकवास है.' पत्नी देखकर हंसने लगती है. पति फिर मीटिंग में शामिल हो जाता है.

रुपिन शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वर्क फ्रॉम होम के खतरे.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 13 फरवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही कई लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'जब भी वीडियो कॉन्फरेंस करें, तो कमरे को बंद कर लें. लेकिन मानना पड़ेगा कि शख्स की लविंग वाइफ है.'

Suggestion-Close the door of the room you sit for VC!



But, must admit, the man has got such a loving wife!