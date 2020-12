बीच सड़क पर खड़े हो गए जंगली घोड़े, ऐसे चुराया बच्चों का झूला और फिर... देखें Video

फ्लोरिडा स्थित बैंड Dikembe के एक सदस्य ने ट्विटर पर अपराध के फुटेज साझा किए. उसने अपने मंगेतर से घटना का फुटेज और विवरण प्राप्त किया, जो पूरे अपराध की गवाह थी. स्क्रीनशॉट में एक मैसेज लिखा था, 'सबसे मजेदार जंगली घोड़े का अनुभव था. उन्होंने पगडंडी को ब्लॉक कर दिया और किसी को भी तब तक नहीं जाने दिया जब तक कि एक दंपति ने बच्चे को उठाकर झूले को उनको दे न दिया.'

मैसेज क्लियर था, वो झूले के साथ खेलना चाहते थे और उन्होंने झूला छीनने के बाद ठीक ऐसा ही किया.

ट्विटर अकाउंट @DikembeDudes ने झूले के साथ घोड़ों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मेरी मंगेतर आज एक हाइक पर थी और कुछ जंगली घोड़ों ने कपल से बेबी स्ट्रोलर छीन लिया. फ्लोरिडा ROUGH है."

My fiancé was on a hike today and watched some wild horses steal a baby stroller from a couple. Florida is ROUGH pic.twitter.com/6wNI8BgLNE