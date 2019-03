पाकिस्तान भी हुआ विंग कमांडर अभिनंदन का 'मुरीद', सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस पाक विज्ञापन में कुछ ऐसे दिखे...

विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan Varthaman) की बहादुरी के चर्चे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. आज उनके पराक्रम को लोहा पुरी दुनिया मानती है. अब इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम शामिल हो गया है. पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan Varthaman) का कुछ यूं मुरीद हुआ कि उनके बेबाक अंदाज को अपने विज्ञापन तक में शामिल किया है. दरअसल, पाकिस्तान की एक चाय कंपनी ने अपने ऐड में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Wing Commander Abhinandan Varthaman) के उन जवाबों को शामिल किया है जो उन्होंने पाकिस्तान सेना के हिरासत में रहते हुए थे. पाकिस्तानी सेना ने उनके इस वीडियो को सोशल साइट्स पर साझा भी किया था. इस वीडियो में पहले पाकिस्तानी अफसर विंग कमांडर (Wing Commander Abhinandan Varthaman) से उनके मिशन और अन्य जानकारी को लेकर सवाल पूछते हैं. जिसका विंग कमांडर दिलेरी से जवाब देते हैं.

इसी पूछताछ के दौरान सेना के अफसर ने विंग कमांडर से वहां के चाय के बारे में पूछा तो उन्होंने उस चाय की तारीफ की थी. अब वीडियो के इसी शॉट को इस चाय कंपनी ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए इस्तेमाल में लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कंपनी के ऐड को कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अपना हीरो विंग कमांडर अभिनंदन अब पाकिस्तान के विज्ञापन में भी दिख रहे हैं. वह इस भारतीय निडर शेर की दहाड़ को कभी नहीं भूल पाएंगे.

Our hero W. Commodore Abhinandan on Pak TV Adds They will never forget the fearless roar of this Indain Tiger pic.twitter.com/cDTAQNzty5