महिला ने बिल्ली को पहनाई फ्रॉक, आरती की और लगाया टीका, Viral हुआ वीडियो तो लोगों ने कहा...

सोशल मीडिया पर अक्सर ही कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं. इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक पुराना टिकटॉक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो इस वजह से वायरल हो रही है क्योंकि इसमें एक महिला अपनी बिल्ली को फ्रॉक पहना कर उसकी आरती कर रही है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिल्ली कुर्सी पर बैठी हुई है और उसने बहुत ही प्यारी से फ्रॉक पहनी हुई है. वहीं बिल्ली के सामने एक महिला हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी है और उसकी आरती कर रही है. वीडियो शुरू होने के कुछ सेकेंड बाद, महिला उसके माथे पर टीका भी लगाती है और बस यह पल लोगों का दिल जीत लेता है और इसी वजह से वीडियो वायरल हो रहा है.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह एक पुराना वीडियो है जो 2019 में टिकटॉक पर शेयर किया गया था. इस वीडियो को उस वक्त 1.4 मिलियन से अधिक बार देखा गया था और 1.2 लाख से अधिक लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया था. वहीं 19 जनवरी को इस वीडियो को एक बार फिर से ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसे अब तक 19,000 बार देखा जा चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

इस वीडियो को देख कर लोग अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''यह वीडियो कितना प्यारा है... इसने मेरा दिन बना दिया...'' वहीं एक अन्य ने लिखा, ''यह बहुत प्यारा है''. यहां देखें ट्वीट्स

oH MY GODSHSJS this has made my day

I was waiting for the cat to swat away at the thali but this is pretty adorbs as well