लड़की को प्रपोज कर रहा था लड़का, बहन ने पेड़ बनकर चोरी से क्लिक कीं Photos

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक महिला को इसलिए झाड़ का वेश धारण करना पड़ा, क्योंकि उसे अपनी बहन की चुपके से उस वक्‍त तस्वीरें क्लिक करनी जब उसे एक लड़का प्रपोज करने वाला था. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. लोग लड़की की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

झाड़ बनकर फोटो क्लिक करने वाली लड़की का नाम थेरेसे मरकेल है और उसने मंगलवार को ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की. तस्वीर में देखा जा सकता है कि महिला ने हरे पत्तों से बनी ड्रेस पहनी हुई हैं. दूसरी तस्वीर कपल की है, जहां लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है.

ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करने के बाद उन्होंने लिखा- ''इस हफ्ते मेरी बहन ने सगाई की. इस पल को कैद करने के लिए मैं पेड़ की झाड़ी बन गई.''

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL