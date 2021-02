ग्रुप कॉल को म्यूट करना भूली लड़की, फोन पर दोस्त से करती रही अंतरंग बातें, अब टॉप ट्रेंड कर रही है #Shweta

किसी ने राधिका से उसकी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. उसके बाद से ही #Shweta ट्विटर पर कई घंटों तक टॉप ट्रेंड किया. श्वेता, जो स्पष्ट रूप से अपने साथियों के साथ Microsoft टीम कॉल के दौरान माइक म्यूट करना भूल गई थी. साथियों ने दोस्त के साथ एक आदमी के बारे में अंतरंग बातें, उसके द्वारा सुनीं. कई साथी चिल्लाए, 'श्वेता तुम्हारा माइक ऑन है.'

जल्द ही, ट्विटर यूजर्स ने मीम्स शेयर करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #Shweta टॉप ट्रेंड में से एक के रूप में ट्रेंड करने लगा.

Big Boss: Our Show is number one reality tv show in India



Le Shweta: Watch my Zoom meeting#Shwetapic.twitter.com/yV0HeuFX2R — Garv (ਗਰੈਵ) (@imgarvmalik) February 18, 2021

Can't wait for Yashraj's new song “#Shweta mic band krle “ — sanjam_dhanju (@DhanjuSanjam) February 18, 2021

#Shweta talking to radhika on conference call with 111 others



Meanwhile shweta's parents : pic.twitter.com/MaMwvYZLLh — Fun तंत्र (@neophyte420) February 18, 2021