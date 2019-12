गर्भवती महिला को चलती ट्रेन में होने लगी प्रसव पीड़ा तो आर्मी डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी, ट्विटर पर लोगों ने कहा...

खास बातें चलती ट्रेन में महिला को होने लगी थी प्रसव पीड़ा ट्रेन में मौजूद आर्मी डॉक्टर्स ने की मदद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर

सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना ही कोई न कोई वीडियो या फोटो वायरल हो जाती है. इनमें से कुछ बहुत ही अच्छे कारणों की वजह से वायरल होती हैं. इसी बीच ट्विटर पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इस तस्वीर को एडीजी पीआई- इंडियन आर्मी (ADG PI- Indian Army) के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें दो महिलाएं एक नवजात शिशु के साथ नजर आ रही हैं.

इस तस्वीर को शेयर करते हुए एडीजी पीआई- इंडियन आर्मी ने लिखा, ''कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप ने प्रसव पीड़ा के दौरान एक महिला की बच्चा पैदा करने में मदद की. कैप्टन ललिता और कैप्टन अमनदीप भारतीय सेना के 172 अस्पताल में डॉक्टर हैं''. इसके आगे उन्होंने लिखा, ''दोनों ने हावड़ा एक्सप्रेस (Howrah Express) में प्रसव पीड़ा के दौरान महिला की मदद की और मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं''.

Captain Lalitha & Captain Amandeep, #IndianArmy 172 Military Hospital, facilitated in premature delivery of a passenger while traveling on Howrah Express.

Both mother & baby are hale & hearty.#NationFirst#WeCarepic.twitter.com/AFQGybwJJ6 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) December 28, 2019

इस तस्वीर को 28 दिसंबर को शेयर किया गया था, जिसके बाद से अब तक 21,900 बार इसे लाइक किया जा चुका है. वहीं इस पर 4,300 से अधिक लोगों ने रीट्वीट किया है. एक ओर जहां कमेंट करते हुए कई लोगों ने उन्हें बधाई दी, वहीं कई अन्य ने उन्हें शीरोज (Sheroes) की उपाधी दे दी.

देखें ट्वीट्स:

a soldier is never off duty, so true! #WomenInArmy ???????? — celestiallight (@dcemeterygirl) December 28, 2019