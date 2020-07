मां की आखिरी निशानी हो गई चोरी, एक्टर ने कहा, 3 लाख रुपये दूंगा - फिर ऐसे मिला बेटी को

लड़की से जब इस पूरे मामले पर बात कि गई तो उन्होंने अपनी बियर के चोरी होनी की कहानी बताते हुए कहा- जब वह अपना घर वैंकूवर (Canada) में शिफ्ट कर रही थी तभी बियर की चोरी हो गया. आगे मारा बताती है कि बियर बैकपैक के अंदर होने के बावजूद चोरी हो गया.

लड़की ने आगे बताया कि टेडी बियर उनकी मां की आखिरी निशानी है. आपको बता देें कि मारा की मां की मौत पिछले साल कैंसर से हो गई. सिर्फ इतना ही नहीं मारा के मुताबिक टेडी बियर को दबाने पर उनकी मां की रिकॉर्डिंग सुनाई देती थी.

टेडी बियर की वापसी के लिए मारा सोरियानो के ट्विटर पर लोगों से अपील कि है जिन्हें भी यह टेडी बियर का पता चले तो प्लीज मुझे वापस कर दें. मारा ने जिस तरह सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है, इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस पोस्ट पर एक्टर रयान रेनॉल्ड्स ने भी रिएक्शन दिया.वह उन हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने भालू के लिए इनाम की पेशकश की थी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, 'बिना किसी सवाल पूछे, टेडी बियर देने वाले को 5 हजार डॉलर दूंगा.'

In happier news... thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBearhttps://t.co/X7FlyiR89P