इसांनियत की मिसाल बनी यह महिला, भूखे लोगों को मुफ्त में खिलाती है बिरयानी

लेकिन जब कोई उनकी स्टॉल पर भूखा आता है और उसके पास बिरयानी (biryani) खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो ऐसे लोगों को वह मुफ्त में भरपेट बिरयानी खिलाती है. महिला का कहना है कि "मेरा इरादा केवल उन लोगों को भोजन प्रदान करना है जो भूखे हैं. मैं बिरयानी पैकेट 20 रुपये में बेचती हूं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है और जो लोग वास्तव में भूखे हैं, वे मुफ्त में बिरयानी का एक डिब्बा ले सकते हैं."

Tamil Nadu: Woman in Coimbatore who runs biryani stall, offers free biryani to hungry people



"My intention is to only provide food to people who're hungry. I sell biryani packets at Rs 20, but people who're really hungry & have no money can just take a box of biryani," she says pic.twitter.com/DEdy9bVKrL