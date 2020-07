घर की छत से लड़की ने मारी पूल में छलांग और हुआ ऐसा हादसा, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

दिल दहला देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि छत पर एक लड़की और लड़का खड़ा है. लड़का तो आराम से पूल में कूद जाता है. लड़की कूदते हुए फिसल जाती है और रूफटॉप से टकरा जाती है और पूल में गिर जाती है. इतना देख वहां मौजूद खड़े लोग हैरान रह गए और कुछ लोग चीख पड़े. लेकिन लड़की को चोट नहीं आई. पानी में कूदने के बाद वो हाथ उठाकर हंसने लगी.

इवनिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, ट्विटर उपयोगकर्ता जैस्मीन रोड्रिगेज ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर क्लिप साझा की और बताया कि घटना के बाद महिला ठीक है.

it got deleted twice on tik tok but.. this was my 4th of July /: pic.twitter.com/1BtEzA0Mtv