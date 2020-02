इस कॉमेडियन से इंस्पायर हो कर महिला ने बनाई च्यवनप्राश स्मूदी तो ट्विटर पर यूजर्स को आ गया गुस्सा, एक ने लिखा, ''मेरी बंदूक...''

सोशल मीडिया पर वीडियो तो अक्सर ही वायरल होते रहते हैं लेकिन पिछले कुछ वक्त से खाने को लेकर अलग-अलग एक्सपेरिमेंट भी इस पर वायरल होने लगे हैं. पहले गुलाब जामुन पाव, मैगी की खीर आदि जैसी चीजें इस पर वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद अब च्यवनप्राश स्मूदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने कॉमेडियन वीर दास को टैग करते हुए च्यवनप्राश स्मूदी की तस्वीर शेयर की है.

यह भी पढ़ें: किसी ने ''संतरा मैगी'' की तस्वीर की शेयर, लोगों ने कहा- ''यह क्या देख लिया''

दरअसल, च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सप्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल भारत के लगभग सभी घरों में होता है. हालांकि, यूजर ने यह च्यवनप्राश स्मूदी, वीर दास के नेटफ्लिक्स पर आए एक शो को देखने के बाद बनाई और इसे उन्हें डेडिकेट किया. दरअसल, वीर दास ने अपने शो ''वीर दास फॉर इंडिया'' में च्यवनप्राश के टेस्ट के ऊपर कुछ मजाक किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में बच्चों के लिए यह एक बुरे सपने की तरह है. वीर दास के इस मजाक के बाद ट्विटर यूजर ने च्यवनप्राश स्मूदी बनाई और इसकी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्हें टैग भी किया.

इतना ही नहीं ट्विटर यूजर ने एक अन्य ट्वीट में इस स्मूदी को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में भी बताया.

200 ml milk of choice, half an apple, 1 tbs peanut butter, 2 tsp flax seeds, 1 tsp Chyawanprash + lil bit honey! — Tarika Singh (@tarikasingh) February 8, 2020

वहीं वीर दास ने इस पर भी एक मजेदार जवाब दिया.

Yo...i just do the jokes....i ain't in charge of the aftermath. https://t.co/LUUqtVers9 — Vir Das (@thevirdas) February 8, 2020

वहीं ट्विटर पर अन्य लोगों को भी च्यवनप्राश स्मूदी का आइडिया पसंद नहीं आया.

NOBODY NEEDS A CHAWANPRASH SMOOTHIE WHAT HAVE YOU DONE @thevirdashttps://t.co/PSiSiwcAsn — Dead Ant (@DeadAntCo) February 8, 2020

Where is a gun when you need it — Ankit Desai (@ankitrajdesai) February 8, 2020

Chyawanprash... smoothie... is just wrong. So wrong. But coz I trust you, what are the ingredients? — YellowGlassDragon (@karishmau) February 8, 2020