महिला ने दही डालकर खाई Maggi, तो फूटा लोगों का गुस्सा, बोले- 'कौन हैं यह? कहां से आते हैं...'

इस तस्वीर को ट्विटर यूजर @acnymph ने शेयर किया है. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैगी और दही खाने की आत्मा है.' तस्वीर देखकर लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया और गजब के रिएक्शन दिए. किसी ने इसे पाप बताया तो किसी ने सबसे बेकार कॉम्बिनेशन बताया.

Maggi and curd is food for the soul pic.twitter.com/RmNRVRvnfw — Felon Mask (@acnymph) November 16, 2020

इस ट्वीट को 16 नवंबर को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 160 से ज्यादा लाइक्स और 300 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. सेकड़ों लोगों ने इस पोस्ट पर अपना दर्द बयां किया है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं....

I love both, but separately..far far away from each other — Suj (@sujatachandran) November 17, 2020