प्लेन में चढ़कर हरियाणवी ताई ने झांका कॉकपिट में, महिला पायलट को देख बोलीं- 'यहां तो छोरी बैठी है...'

पायलट की सीट पर महिला को देख बुजुर्ग महिला तुरंत हरियाणवी लहज़े में बोलीं- 'ओए यहां तो छोरी बैठी है.' इतना सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. जिस तरह महिला ने रिएक्शन दिया, उसको सुनकर सभी हंस पड़े.

Did a Delhi-Gaya-Delhi flight today.



An elderly lady wanted to look into the cockpit & when she saw me, she exclaimed in an haryanvi accent



“Oi yahan to chorri baithi!”



Could not stop laughing!#aviationstories — Hana Khan (@girlpilot_) November 15, 2020

इस ट्वीट को हना ने 15 नवंबर को किया था, जिसके अब तक 15 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि यह उस वक्त हुआ, जब हम वापिस दिल्ली लौट रहे थे. वहीं एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उसने लिखा, 'एक बार मैं बेंगलुरु से लौट रहा था. पायलट की मां मेरे पास में ही बैठी थीं. जैसे ही ऊंचाई को लेकर एनाउंसमेंट होता तो वो कहती, 'इतना ऊपर उढ़ाने की क्या जरूरत थी.''

Once I was returning from bengalooru, Pilot's mom was sitting just beside me, on every height announcement she exclaim "Itna Upar Udane ki kya jarurat hai "..!! — Balram Shukla (@Balram_Shukl) November 16, 2020

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Humari chhoriyan chhoron se kam hain ke — SAUMYA SRIVASTAVA (@immaculate_sam) November 17, 2020