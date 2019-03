नशे में धुत शख्स ने किया कुछ ऐसा, महिला ने मुक्के मार-मारकर किया ऐसा हाल, देखें VIDEO

शराब की दुकान में ऐसी घटना हुई, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. एक महिला ने नशे में धुत शख्स की जमकर धुनाई कर दी. जिसके लिए महिला की खूब तारीफ हो रही है. ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया गया है. जिसमें कैप्शन में लिखा है- 'मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता, लेकिन इस महिला ने जो किया वो वाईक ताबिलेतारीफ है.' शराब की दुकान के सर्विलांस कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है.

वीडियो स्टैम्प में देखा जा सकता है कि ये 6 फरवरी 2016 का वीडियो है. रात के करीब 12 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है. 2 साल बाद इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है. देखा जा सकता है कि शराब की दुकान में लाइन लगी है और लोग एक-एक करके शराब खरीद रहे हैं. पीछे खड़ा शख्स इतने नशे में है कि उससे खड़े होते नहीं बन रहा है. उसको लड़खड़ाता देख पीछे खड़ा शख्स इतना गुस्सा जाता है कि उसे पीटने लगता है. वो उसे कई बार फ्रिज की तरफ धक्का देता है.

I don't condone violence.



With that said, this woman is a SHERO pic.twitter.com/7iSeJrIsFP