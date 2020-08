सब्जी बेंचने वाली महिला ने भूखे मोर को देखते ही हथेली में निकाला चावल और फिर... देखें VIDEO

टिंकू वेंकटेश नाम के एक ट्विटर यूजर ने राजस्थान के सड़क पर एक महिला सब्जी बेच रही हैं और हाथों से मोर को खिलाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. आपको बता दें कि शेयर के कुछ ही घंटे के अंदर ही इस वीडियो को अब तक तीन लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला सड़क के किनारे सब्जी की टोकरियों से घिरी हुई है. तभी एक मोर आ जाता है महिला ने बिना समय गवाए अपने आसपास गिरे हुए अनाज के दाने को उठाया और हथेली पर रखकर भूखे मोर को खिलाने लगी. मोर ने बड़े ही प्यार से हाथों से खाना खा लिया. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि 'यह महिला दिल की धनी है'.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी प्यार मिल रहा है. और इसी का नतीजा है कि इस वीडियो को 4,500 से अधिक लाइक्स और हजारों रीट्वीट मिल चुके हैं. नेटिज़ेंस ने पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में महिला की सराहना की और मोर की "मासूमियत" के ऊपर भी कमेंट किया. एक यूजर ने कहा, "मोर की मासूमियत को देखें. महिला के द्वारा मोर की मेहमाननवाजी काफी खूबसूरत तरीके से इस वीडियो में दिखाया जा रहा है. " एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, "इस तरह की दिल वाले लोग बहुत कम ही होते हैं.

