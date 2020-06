महिला ने अजीबोगरीब तरह से बनाई चाय, देखकर लोगों के उड़े होश, बोले- 'पाप है यह...' देखें Viral Video

इसके बाद, उनकी बेटी ने दूध को मग में डाला और चीनी के बाद एक टी बैग में गिरा दिया. उन्होंने कहा, "इसे थोड़ा हिलाएं और इस तरह आपकी चाय तैयार हो जाएगी.'' वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं ब्रिटिश चाय बनाऊं. ये लीजिए तैयार है.'

देखें Video:

टिकटॉक पर इस वीडियो के अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही लाख से ज्यादा लाइक्स और 36 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं. ट्विटर पर भी ये वीडियो वायरल हो चुका है, अब तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 10 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए है...

I am British and this is most definitely NOT how you make tea.