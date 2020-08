सब्जी बेचने वाली महिला के पास पहुंचा भूखा मोर, हाथ से इस तरह खिलाया खाना... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ने सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाई थी. इतनी सारी सब्जियां देख मोर महिला के पास पहुंच गया. महिला ने हाथ में खाना रखा और मोर की तरफ आगे बढ़ा दिया. वो हाथ से खाना खाने लगा. पास से गुजर रहे लोग, वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे. मोर जिस तरह खाना खा रहा था, लोगों को वो बहुत प्यारा लगा.

देखें Video:

She is rich by heart pic.twitter.com/q1bOLbdXO0

इस वीडियो को टिंकू वेंकाटेश नाम के यूजर ने 1 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 4.5 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स हो चुके हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये महिला दिल से बहुत अमीर हैं.' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

See the innocence of the peacock. It is also reciprocating to her hospitality beautifully.