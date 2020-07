नेत्रहीन बुजुर्ग के लिए महिला ने इस तरह भागकर रोकी बस, IPS अफसर ने दिया ऐसा रिएक्शन... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि नेत्रहीन व्यक्ति बस के पीछे है और तेजी से चल रहा है. महिला को जैसे ही पता चलता है कि उन्हें बस में जाना है तो वो दौड़ते हुए बस को रोकती हैं और फिर पीछे जाकर व्यक्ति को लेकर आती हैं और बस में बिठा देती हैं. ट्विटर पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

आईपीएस अफसर विजय कुमार ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'इन्होंने दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बना दी. दयालुता सुंदर है.' साथ ही उन्होंने तमिल भाषा में लिखा, 'दुनिया खूबसूरत लोगों से भरी हुई है.'

देखें Video:

she made this world a better place to live.kindness is beautiful!



உலகம் அன்பான மனிதர்களால் அழகாகிறது#kindness#lovepic.twitter.com/B2Nea2wKQ4 — Vijayakumar IPS (@vijaypnpa_ips) July 8, 2020

विजय कुमार ने इस पोस्ट को 8 जुलाई की शाम को किया था. इस वीडियो के अब तक 4 लाख से ज्यादा व्यूज और 7 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी इस वीडियो में महिला की खूब तारीफ की. उन्होंने लिखा, 'हमें इनकी तरह बनना चाहिए. जब कोई न देख रहा हो, तब भी आप नेकी करें.' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

