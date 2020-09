गेहूं पीसने के लिए महिला ने निकाला गजब का जुगाड़, साइकिल चलाते हुए निकाला आटा, IAS बोला- 'शानदार' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जिम की साइकिल से गेहूं पीस रही है. जैसे ही वो पैडल चलाती है तो गेहूं पिसने लगते हैं. महिला ने एक्सरसाइज के साथ-साथ काम करने के लिए गजब का जुगाड़ लगाया. आईेएस ऑफिसर अवनीष शरण ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ग़ज़ब का आविष्कार. काम भी और कसरत भी. कॉमेंट्री भी शानदार.'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 29 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 4 हजार से ज्यादा लाइक्स और 900 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने इस जुगाड़ की खूब तारीफ की.

Very good idea .... This is the Indian Brain .... Very nice